В Кремле назвали потенциально опасной темой вопрос об отправке миротворцев ЕС на Украину

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопрос о возможности отправки ЕС своих миротворцев на Украину "потенциально очень опасной" темой.

В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что страны ЕС близки к обсуждению темы отправки миротворцев на Украину.

"Очень важно обратить на него (на это заявление - ИФ) внимание. Если речь идет уже о серьезных каких-то проговорах, то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение. Вы знаете, что подобные силы в мировой практике, как правило, применяются с согласия обеих сторон. В данном случае потенциально - это очень опасная тема", - сказал Песков.