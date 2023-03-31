Кремль не планирует публиковать декларации президента и сотрудников его администрации

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин и сотрудники его администрации подали свои декларации о доходах, однако в этом году их публикация не предусмотрена, сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Декларации все сданы. Сегодня последний день. До конца дня они будут сданы все. Это делается регулярно, - сообщил он. - Публикация в этом году не предусматривается".

По словам Пескова, проверять декларации будет антикоррупционное подразделение администрации президента.

"Часто возникают к сотрудникам разные вопросы, мелкие и более серьезные. Тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать", - отметил он.

Зимой в России был принят закон, который дал право депутатам и чиновникам не публиковать декларации о доходах и имуществе. Песков тогда объяснил принятие этих поправок спецификой условий специальной военной операции.