Песков объяснил новые правила декларирования доходов депутатами спецификой СВО

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Чиновники и парламентарии по-прежнему будут подавать декларации о доходах и имуществе, а антикоррупционные органы по-прежнему будут проверять эти данные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику. Но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие", - сказал он на брифинге, комментируя законопроект о новом порядке публикации деклараций депутатов и сенаторов.

В законопроекте предлагается публиковать только общую информацию о декларациях парламентариев, например, об их общем количестве, без подробностей и персональных данных.