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Минздрав РФ зарегистрировал первый отечественный препарат для терапии рассеянного склероза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В России зарегистрирован первый отечественный оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза, разработанный учеными биотехнологической компании "Биокад", сообщили в компании в пятницу.

Лекарственное средство получило торговое наименование "Ивлизи" (международное непатентованное наименование - дивозилимаб). Соответствующая информация о регистрации препарата появилась в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Разработка компании представляет собой моноклональное антитело. "Принцип действия дивозилимаба заключается в способности определять и связывать антиген CD20, расположенный на поверхности белых клеток крови - В-лимфоцитов, играющих ключевую роль в повреждении нервной ткани при рассеянном склерозе. Именно В-лимфоциты атакуют и вызывают повреждение миелиновой оболочки нервных клеток", - говорится в сообщении компании.

В "Биокаде" заявили, что эффективность и безопасность препарата были изучены в ходе доклинических и клинических исследований в полном соответствии с международными стандартами.

"Несмотря на то, что в настоящее время завершены все этапы клинических исследований, необходимые для регистрации лекарственного средства, участники исследований II и III фаз продолжают получать терапию дивозилимабом в рамках продленного этапа III фазы исследования, цель которого - изучение эффективности и безопасности препарата при его длительном применении. Такая оценка особенно важна, поскольку терапия рассеянного склероза является пожизненной", - сообщили в компании.

Согласно приведенным "Биокадом" данным, в России более 150 тысяч больных рассеянным склерозом. Это аутоиммунное заболевание, поражающее оболочку нервных волокон, оно может привести к нарушениям двигательной активности и полному параличу.

Минздрав РФ
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