Физтех передумал вводить обязательный для студентов курс китайского

В МФТИ по-прежнему считают, что китайский нужен, но договориться со студентами администрации не удалось

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Московский физико-технический институт сообщил, что вернется к классической модели преподавания иностранных языков и не будет вводить китайский как обязательный.

"Решение внедрить китайский язык в качестве второго иностранного в МФТИ было обусловлено объективными факторами, и мы по-прежнему считаем его своевременным и перспективным", - говорится в сообщении на сайте вуза.

"Тем не менее совместная со студенческим сообществом выработка консолидированного мнения по форматам и объемам преподавания зашла в тупик. Для того чтобы не завязнуть в обсуждениях, а главное, не затягивать переходный период и дать студентам возможность изучать иностранные языки на традиционно высоком для Физтеха уровне, мы приняли решение вернуться к классической для МФТИ программе преподавания иностранных языков, которая реализовывалась в институте до 1 сентября 2021 года", - объяснили в администрации.

Студенты, которые уже изучают китайский, доучатся по своей программе.

29 марта Молодежный комитет института (МКИ, студсовет МФТИ) начал собирать подписи под петицией к руководству вуза с требованием отменить принудительное изучение китайского языка и с протестом против снижения качества преподавания иностранных языков.

28 марта "Ведомостям" в пресс-службе Физтеха сообщили, что введение китайского как второго обязательного языка и объемы его изучения пока только обсуждаются. Так там прокомментировали сообщения в телеграм-каналах о недовольстве студентов. В сообщениях говорилось, что китайский в вузе собираются сделать обязательным наравне с английским, а испанский, французский и немецкий из программы исключены.

"Именно на китайском языке в настоящее время написано до 27% всех научных статей в профильных для МФТИ областях, а по прогнозу исследователей к 2030 году до половины всей технической и инженерной документации будет опубликовано на языке нашего восточного соседа. В преподавании китайского языка мы, в первую очередь, нацелены на освоение технического перевода", – объяснили в пресс-службе "Ведомостям".

В Минобрнауки "Коммерсанту" сказали, что решение о китайском МФТИ принял самостоятельно, оно находится в правовом поле и это "смелый шаг на пути к укреплению международного сотрудничества между Россией и Китаем".