В РФ с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - С будущего года в России перестанет существовать зона отчуждения, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 1074 "06 утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"", - следует из теста постановления.

В новом перечне не упомянуты четыре поселка Брянской области, которые находились в зоне отчуждения.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.