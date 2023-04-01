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В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым

В Поволжье, на Юге России, Дальнем Востоке и Урале апрель будет теплым
Ледоход в Нижнем Новгороде
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Температура около нормы будет на большей части России в апреле, выше нормы воздух прогреется в Приволжском федеральном округе, на юге европейской части России, на Дальнем Востоке и Урале, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На большей части территории европейской части России среднемесячная температура около нормы. А вот в Приволжском федеральном округе и на юго-востоке европейской части России - в Астраханской, в Волгоградской области - выше нормы", - сказал Вильфанд.

На азиатской части страны, по его словам, выше нормы температура прогнозируется на Дальнем Востоке - на Тихоокеанском побережье, на Чукотке, в Хабаровском крае, Амурской области, в Приморье и на востоке Якутии. Также выше нормы температура будет на Урале.

"На остальной территории температурный фон близок к нормальным многолетним значениям", - уточнил Вильфанд.

Россия Гидрометцентр Роман Вильфанд
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