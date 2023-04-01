Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила работу в субботу днем после кратковременной остановки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 15:15 движение паромов на Керченской переправе осуществляется в штатном режиме.

Работа переправы была остановлена в субботу из-за ухудшения погоды.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, они пользуются Керченской паромной переправой. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.