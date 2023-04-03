Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю уменьшилась на 12,6%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю снизился на 12,6% по сравнению с предыдущей, следует из данных оперативного штаба.

Этот показатель составил 47,1.

Увеличение заболеваемости отмечено в 17 субъектах РФ, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 10%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 26 субъектах РФ, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22,66 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 346 умерших и 22,25 млн выздоровевших.