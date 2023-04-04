Поступление акцизов на спиртное в 2022 году в России выросло на 9,6% до 444,1 млрд рублей

ЕГАИС зафиксировала снижение годового импорта алкоголя на 11,4%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В России в 2022 году поступление акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию увеличилось на 9,6% к 2021 году и достигло 444,1 млрд рублей, сообщается в докладе Росалкогольрегулирования к итоговой коллегии ведомства.

В прошлом году в ЕГАИС (единая государственная информационная система учета алкоголя) было зафиксировано 1 011,4 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 2,2% больше по сравнению с 2021 годом. Объем импорта алкогольной продукции, зарегистрированной в ЕГАИС, составил 95, 8 млн дал, что на 11,4% ниже показателя 2021 года. В то же время система зафиксировала рост экспорта на 1,1%, до 44,1 млн дал.

Согласно докладу, объем розничной продажи маркируемой алкогольной продукции, зафиксированный в ЕГАИС и отраженный в декларациях, в 2022 году составил 226,6 млн дал (на 3,3% больше), немаркируемой - 774,1 млн дал (на 0,4% больше).

Росалкогольрегулирование также сообщает, что в прошлом году на легальность нахождения в обороте было проверено 533,63 тыс. дал этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В предыдущем году этот показатель составлял 841 тыс. дал. Было установлено, что 449,1 тыс. дал продукции было произведено и находилось в обороте незаконно (в 2021 году - 747,7 тыс. дал). По результатам проверок арестовано 414,78 тыс. дал продукции (407,97 тыс. дал).

По вступившим в силу решениям судебных органов было конфисковано 388,93 тыс. дал (289,28 тыс. дал). Кроме того, также по решениям судов было уничтожено 579,85 тыс. дал продукции (412,32 тыс. дал), в том числе конфискованной в предыдущие годы.

С нарушителей в прошлом году было взыскано 111,1 млн рублей штрафов (в 2021 году - 212 млн рублей).

Кроме того, бутлегеры в прошлом году лишились 250 единиц основного технологического оборудования с 75 объектов нелегального производства (в 2021 году - 480 единиц с 92 объектов), из которых 175 единиц с 65 объектов были демонтированы и вывезены для хранения и утилизации. По решению судов было утилизировано 330,9 тонны основного технологического оборудования с 82 объектов нелегального производства (в 2021 году - 197,8 тонны с 45 объектов). В 2022 году у нарушителей было изъято 26 транспортных средств, перевозивших нелегальную продукцию (в 2021 году - 65 единиц).