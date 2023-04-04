Дума расширила возможности освобождения от уголовной ответственности при возмещении ущерба

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении перечня лиц, совершивших преступления, на которые распространяется возможность освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.

Перечень, в частности, дополняется лицами, впервые совершившими преступления, предусмотренные пунктом "б" части второй статьи 171 "Незаконное предпринимательство" Уголовного кодекса, пунктом "б" части второй статьи 172 "Незаконная банковская деятельность" УК, пунктом "а" части второй статьи 193 "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ" УК, то есть преступлениями, совершенными в особо крупном размере (для статей 171 и 172 УК особо крупный размер - свыше 9 млн рублей, для статьи 193 УК - свыше 150 млн рублей).

Законопроект в парламент внес депутат-единоросс Игорь Антропенко.

Также поправкой, внесенной зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ириной Панькиной, будут освобождаться от уголовной ответственности возместившие ущерб и впервые совершившие преступления, предусмотренные частью 2, пунктом "в" части 3 статьи 146 УК "Нарушение авторских и смежных прав" (незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, указанное деяние, совершенное в особо крупном размере).

Это, в частности, касается и преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 165 УК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Законом одновременно предусматриваются корреспондирующие изменения в статью 281 "Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба" Уголовно-процессуального кодекса.

Изменения направлены на формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, говорится в заключении профильного комитета Госдумы по законодательству и госстроительству.