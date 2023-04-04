Дума приняла в I чтении законопроект о формировании миротворцев РФ из числа добровольцев

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, уточняющий, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческой деятельности, комплектуется на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку.

В действующем законодательстве такой контингент формируется военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Принятие нового закона позволит расширить возможности РФ по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности, отмечается в заключении комитета Госдумы по обороне.