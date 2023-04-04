Комитет Госдумы перенес заседание по отчету ЦБ из-за неявки чиновников высокого ранга

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку был вынужден выбиться из графика рассмотрения годового отчета ЦБ за 2022 год, так как на одно из запланированных во вторник заседаний совместной рабочей группы от правительства пришли представители ниже уровня заместителей министра.

Во вторник, согласно графику рассмотрения отчета ЦБ в Госдуме, должно было пройти заседание на тему: "Вопросы взаимодействия Госдумы, правительства РФ и Банка России в реализации мер по обеспечению развития экономики".

"Когда мы обсуждали этот вопрос, естественно, ставилась тема представительства. Хотел бы в начале заседания в присутствии руководителей департаментов, отделений, отделов министерств выразить свое недоумение тем, что представлены министерства уровнем ниже заместителя министра, что категорически не принимается при обсуждении такого важного вопроса", - сказал перед началом заседания глава комитета Анатолий Аксаков.

Пришедшие на заседание представители министерств должны проинформировать своих руководителей о том, что от парламента будет направлено соответствующее представление, сказал Аксаков. Депутат посетовал, что многократные обещания об обеспечении соответствующего уровня дискуссии не выполняются.

В ходе обсуждения вопроса ряд депутатов предложили отменить заседание и для разговора по существу пригласить представителей не ниже уровня замминистра. При этом Аксаков отметил, что от ЦБ представители соответствующего уровня присутствуют - в частности, первый зампред и зампред.

"Просто получается, что те вопросы, на которые должно отвечать правительство, мы задаем ЦБ. Мне даже перед ними неудобно, я им задаю вопросы, а им неудобно перед нами, как будто мы не знаем, где чьи полномочия", - сказал депутат Валерий Гартунг.

"Я прошу всех извинить, но в силу, скажу мягко, неорганизованности, заседание отменяется, - подвел итог обсуждению Аксаков. - Прошу передать руководству министерств - обеспечить уровень не ниже заместителей министров".

Заседание было перенесено на понедельник, 10 апреля.