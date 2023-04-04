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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Минпромторг скорректировал программу судостроения до 2035 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ скорректировал план строительства судов до 2035 года. Об этом сообщил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники ведомства Борис Кабаков.

"Мы сформировали перспективный план строительства судов до 2035 года. Вначале он насчитывал 1101 единицу, потом мы его откорректировали: это 985 судов, из которых 153 крупнотоннажных и среднетоннажных судна. При этом та часть плана, которая включает в себя строительство судов по государственным программам, изменений не претерпевает. В основном меняются запросы частных судовладельцев в зависимости от конъюнктуры рынка", - сказал Кабаков в ходе экспертного совета комитета Госдумы по промышленности и торговле по транспортному машиностроению.

Кабаков отметил, что перспективный план строительства включает 60 крупнотоннажных и 93 единицы среднетоннажных судов.

Потребность заказчиков в строительстве судов на российских верфях до 2035 года составляет более 1 тысячи единиц, сообщал ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Минпромторг
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