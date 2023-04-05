Мишустин совершит рабочую поездку в Рязанскую область
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 5 апреля посетит больницу и промышленное предприятие в Рязанской области, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Согласно сообщению, в графике главы правительства также встреча с губернатором региона Павлом Малковым.
В мероприятиях рабочей поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, информирует пресс-служба.