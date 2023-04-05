Мишустин предложил фармпредприятиям активнее пользоваться господдержкой

Он также попросил бизнес не злоупотреблять англицизмами: импортозамещение должно проходить и в головах

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал представителей фармацевтической отрасли активнее пользоваться механизмами государственной поддержки промышленных производств, а также попросил предпринимателей уходить от англицизмов в речи и в документах.

Когда премьер осматривал онкодиспансер в Рязани, представители фармпредприятий спросили его о планах правительства по поддержке долгосрочных инвестиций, в том числе капвложений.

Мишустин отметил, что для развития фарминдустрии предпочтение отдается инвестиционным кластерным платформам. Он напомнил, что такие направления, как фармакология, медицина и химия в рамках таких платформ имеют возможность использования долгосрочных кредитных линий.

"Вы можете сегодня получать (кредит) под 5,25%, мы ставку субсидируем - это значительно ниже ключевой ставки Банка России, это нормальные длинные деньги", - сказал глава правительства.

Кроме того, можно пользоваться Фондом развития промышленности, которые выдает долгосрочные целевые займы от 5 млн до 5 млрд рублей под новые проекты по ставке 1-3%.

Также, добавил премьер, средства можно получить в рамках промышленной ипотеки.

"Вообще глобально на сегодняшний день мы реализуем целый набор мер и мероприятий, связанных с возможностью получить хорошие кредитные средства - это, прежде всего. субсидирование ставки и гарантирование спроса. Гарантирование спроса и нормальные доступные кредитные средства - это то, что сегодня нужно производителям", - сказал Мишустин, попросив представителей фармотрасли об обратной связи.

Он добавил, что возмещение капитальных затрат также возможно через механизмы промышленной ипотеки: в рамках этой программы компания может получить льготный кредит до 500 млн рублей сроком до 7 лет именно на приобретение недвижимости под производство.

Общаясь с фармпроизводителями, глава правительства обратил внимание на использование ими иностранной лексики. "Один момент. Вот вы говорите "target" или R&D (Research and Development). Давайте "целеполагание" и НиОКРы - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Мне кажется, так будет понятнее, чтобы с английского языка тихо уходить на импортозамещение. Импортозамещение еще должно в головах произойти", - сказал Мишустин.

Главе правительства также представили информацию о медицинском кластере Рязанской области, созданном летом 2021 года. В него входят медицинский и радиотехнический университеты, медицинский колледж, три предприятия фармацевтической отрасли и девять предприятий-производителей медицинских изделий и оборудования.

Там реализуются совместные научно-производственные проекты, испытания медицинского оборудования, исследования лекарственных препаратов, например, новых вариантов противогриппозной вакцины, а также ведется подготовка специалистов для фармпроизводств.

На базе перечисленных образовательных организаций сотрудники фармотрасли проходят обучение по программе магистратуры по специальности "промышленная фармация" (обучение оплачивается работодателем), а студенты старших курсов рязанских вузов проходят практику на предприятиях АО "Фармимэкс", ООО "Скопинфарм", ООО "Фармэра".

Мишустин отметил, что деятельность кластера внесет вклад в укрепление технологического суверенитета страны.