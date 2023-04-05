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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 5 апреля снижена на 4,3%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 5 апреля составляет 5 тыс. 179,4 рубля против 5 тыс. 409,6 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Динамика пошлины после непродолжительного роста вернулась к снижению, которое составляет 4,3%.

Пошлина на ячмень упала до 799,4 рубля с 3 тыс. 245,3 рубля, на кукурузу - повысилась до 2 тыс. 943,6 рубля с 2 тыс. 885 рублей за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $292,5 за тонну на пшеницу ($295 неделей ранее), $196,1 - на ячмень ($241), $236,1 - на кукурузу ($134,3).

Новые пошлины будут действовать по 11 апреля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз
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