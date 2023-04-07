Экспортная пошлина на российский ячмень с 12 апреля повысится вдвое

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 12 апреля составит 5 339,4 рубля против прежних 5 179,4 рубля за тонну, пошлина на ячмень повысится с 799,4 рубля до 1646,7 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на кукурузу увеличится до 3 185,7 рубля с 2 943,6 рубля за тонну. Пошлина на кукурузу впервые перешагнула рубеж в 3 тысячи рублей.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $289,2 за тонну на пшеницу ($292,5 неделей ранее), $207,4 - на ячмень ($196,1), $235,5 - на кукурузу ($236,1).

Новые пошлины будут действовать по 18 апреля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".