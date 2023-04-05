В Думе предложили увеличить налоговые вычеты по расходам на образование и лечение

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект о налоговых мерах, направленных на поддержку граждан и стимулирование производства высокотехнологичного оборудования, сообщает в среду пресс-служба нижней палаты парламента.

Проект закона подготовлен в целях реализации положений послания президента Федеральному собранию.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 219 и 257 части второй Налогового Кодекса.

В целях поддержки семей с детьми предлагается увеличить максимальный размер налогового вычета по расходам на обучение ребенка более чем в два раза: сегодня установленная законом предельная сумма расходов, с которой гражданин может получить налоговый вычет по налогу на НДФЛ, составляет 50 тысяч рублей. Депутаты предлагают повысить ее до 110 тысяч рублей.

Также предлагается увеличить размер налогового вычета по расходам на собственное обучение, лечение, в том числе членов семьи, и покупку лекарств.

Предельная сумма расходов на эти цели, с которой можно будет получить налоговый вычет, вырастет со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Для стимулирования производства и спроса на отечественное высокотехнологичное оборудование предлагается к расходам на приобретение таких средств применять повышающий коэффициент 1,5 по аналогии с порядком учета расходов на приобретение или создание передовой российской продукции в сфере искусственного интеллекта.