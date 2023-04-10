Комитет Думы поддержал законопроект об увеличении социальных налоговых вычетов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник поддержал законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ при расходах на обучение детей до 110 тыс. руб., по иным расходам - до 150 тыс. руб.

Документ (№329843-8) на прошлой неделе внесла в парламент группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Поправки в Налоговый кодекс (НК) предполагают увеличение предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ в части расходов на обучение детей с установленных в настоящее время 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. Кроме того, предлагается увеличить размер социального налогового вычета по иным расходам со 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

Одобренный на заседании комитета законопроект также предлагает распространить право на учет расходов по налогу на прибыль с повышающим коэффициентом 1,5 при покупке российского высокотехнологичного оборудования. Сейчас такое правило действует для объектов из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. Перечень такого высокотехнологичного оборудования должно будет утвердить правительство.

В ходе выступления на комитете первый зампред комитета Ольга Ануфриева отметила, что депутаты будут предлагать поправку, которая будет применять коэффициент 1,5 к данному оборудованию уже с этого года, не дожидаясь очередного налогового периода. При этом, по ее словам, перечень готовится Минпромторгом совместно с Минфином. Замглавы Минфина Алексей Сазанов высказал готовность направить проект перечня депутатам.

Законопроект получил положительное заключение правительства, его планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 12 апреля.