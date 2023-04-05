Военные РФ заявляют о нарушениях авиацией США договоренностей о безопасности полетов в Сирии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии обвинили возглавляемую США коалицию сил Запада в систематическом нарушении договоренностей о безопасности полетов в Сирии.

"Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло", - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

На брифинге в среду он отметил, что в марте 2023 года зафиксировано 210 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции".

Гуринов также сообщил, что в провинции Идлиб в районе населённого пункта Кавкаба боевиками террористической группировки предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам.

При отражении атаки погибли два и ранены четыре сирийских военнослужащих, правительственными войсками Сирии уничтожены девять боевиков, сообщил Гуринов.