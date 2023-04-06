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Банк России упростит для банков открытие мобильных офисов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Банк России упростил для банков открытие передвижных пунктов кассовых операций, а также переименовал их в "мобильные офисы" и дополнил перечень доступных там операций, сообщила пресс-служба регулятора. Изменения вступят в силу с 1 октября 2023 года.

Это позволит банкам расширить возможности оказания услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций, отмечает ЦБ.

Мобильный офис сможет дополнительно проводить операции по кредитованию, переводы по счетам и без открытия банковского счета, предоставлять кассовое обслуживание в полном объеме и услуги инкассации компаниям.

Также отменяется требование о минимальном количестве сотрудников в таком офисе, теперь кредитные организации смогут определять нужное число сотрудников самостоятельно.

ЦБ отметил, что банкам не нужно будет как-либо переименовывать существующие подразделения в связи со сменой названия на "мобильный офис".

Банк России
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