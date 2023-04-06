Песков заявил, что у РФ пока нет иных путей, кроме продолжения СВО на Украине

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с Украиной сложная и не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования, исходя из позиции, которую декларирует Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования, исходя из той позиции и официальной, и не официальной, которая декларируется из Киева. И пока иных путей для нас как продолжение СВО - нет", - сказал Песков журналистам.

Пескова попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что Китай сможет повлиять на Россию и вернуть стороны за стол переговоров. "Безусловно, Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая, собственно, это красноречиво продемонстрировали", - заметил Песков.

При этом в случае с Украиной, подчеркнул пресс-секретарь, ситуация не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования с учетом позиции Киева.