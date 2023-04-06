Принят закон о получении налоговых уведомлений через "Госуслуги"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет налогоплательщикам - физическим лицам с 1 июля 2023 г. получать уведомления от налоговых органов через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" ("Госуслуги").

Документ (№246186-8) подготовило и внесло в парламент правительство РФ.

Сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Принятый закон наделяет налогоплательщиков, имеющих подтвержденную запись на портале "Госуслуг", правом представлять в налоговые органы документы и получать от налоговых органов документы в электронной форме через личный кабинет. При этом по почте уведомления дублироваться не будут.

Согласно тексту принятого закона, ФНС перейдет на направление документов автоматически тем, кто зарегистрирован на портале "Госуслуг", а если гражданин желает получать уведомления другим способом (по почте или на портале ФНС), то он должен направить в налоговую службу через "Госуслуги" соответствующее уведомление.

В пояснительных материалах к принятому документу говорится, что на портале "Госуслуг" зарегистрировано 86 млн граждан, что существенно больше количества пользователей личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. При этом порталом пользуются физические лица, которым регулярно направляются налоговые уведомления на бумажном носителе заказными письмами по почте. Бюджетные расходы на почтовые уведомления составили в 2019 г. 3,2 млрд руб., в 2020 г. - 3,3 млрд руб., в 2021 г. - 3,6 млрд руб.

Закон вступит в силу с 1 июля 2023 г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.