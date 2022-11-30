Физлица смогут получать налоговые уведомления через Госуслуги

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Налогоплательщики - физические лица смогут с 1 января 2024 года получать уведомления от налоговых органов через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (Госуслуги), следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму.

Документ (№246186-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Как напоминает в своем сообщении Минфин, сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Законопроект наделяет налогоплательщиков, имеющих подтвержденную запись на портале Госуслуг, правом представлять в налоговые органы документы и получать от налоговых органов документы в электронной форме через личный кабинет. При этом по почте уведомления дублироваться не будут.

Днем предоставления налогоплательщиком документа будет считается дата его направления в налоговый орган в электронной форме. В случае направления документа налоговым органом датой его получения считается день, следующий за днем направления документа налоговым органом.

Согласно тексту законопроекта, ФНС перейдет на направление документов автоматически тем, кто зарегистрирован на портале Госуслуг, если гражданин желает получать уведомления другим способом (по почте или на портале ФНС) он должен направить в налоговую через портал Госуслуг соответствующее уведомление.

В пояснительных материалах к законопроекту говорится, что на портале Госуслуг зарегистрировано 86 млн граждан, что существенно больше количества пользователей личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС. При этом порталом Госуслуг пользуются физические лица, которым регулярно направляются налоговые уведомления на бумажном носителе заказными письмами по почте. Бюджетные расходы на почтовые уведомления составили в 2019 г. – 3,2 млрд руб., в 2020 г. – 3,3 млрд руб., в 2021 г. – 3,6 млрд руб.

В случае принятия закон вступает в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.