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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Власти Херсонской области готовы построить агрокластер на 25 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Херсонской области не хватает хранилищ овощей и фруктов, администрация региона прорабатывает строительство агрокластера, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Военная операция на Украине

"Есть такое предложение, мы просмотрели все - пойти по пути создания агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку... Там не очень большие вложения нужны, но они окупятся в ближайшие года два. Сумма - около 25 млрд", - сказал Сальдо.

По его словам, объекты кластера могут быть как государственными, так и с участием частного капитала.

Реализация проекта позволит выровнять цены в регионе и обеспечить стабильные поставки за его пределы, считает Сальдо.

Херсонская область - аграрный регион, здесь выращивают почти все виды овощей, фруктов и зерновых.

Владимир Сальдо Херсонская область Владимир Путин
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