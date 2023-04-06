Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

Он также сообщил о притоке в страну оружия с Украины через Брянскую область

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении совместной операции белорусского КГБ и ФСБ России по ликвидации террористической сети на территории республики. Он рассказал об этом на заседании Высшего госсовета союзного государства.

"Мы закончили с Александром Васильевичем Бортниковым (директором ФСБ РФ - ИФ) сегодня операцию. Мы в ближайшее время проинформируем общество. Мы задержали террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают по другим направлениям, в России", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что на территории как Белоруссии, так и России имеются схроны с оружием и взрывчаткой: "Заходят (участники террористических группировок), берут это... Скорее всего, обычный человек "в карманах" через границу не везет".

По его словам, в Белоруссии нашли несколько таких схронов.

"Просто потоком с Украины пошло оружие в Россию, через Россию к нам. У нас с Украиной граница намертво закрыта. Через Брянскую, другие области пошло оружие", - сказал белорусский президент.