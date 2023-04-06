Путин поручил Совбезу отработать все задачи сотрудничества с Белоруссией в сфере безопасности

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко продлить прежние договоренности в сфере безопасности.

"Александр Григорьевич поднял вопрос о продлении некоторых наших прежних договоренностей. Я целиком и полностью это поддерживаю. Со своей стороны, прошу наш Совет безопасности отработать все, что было сегодня поставлено в качестве приоритетных задач в этой области со стороны президента Белоруссии", - сказал Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Он отметил, что большое значение имеет вынесенный на повестку дня и рассмотренный в четверг вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства.

"В этом документе имеется в виду сформулировать основополагающие задачи нашего взаимодействия в сфере растущей напряженности на внешних границах наших государств и развязанной против нас санкционной и информационной войны", - заявил президент.

"Россия и Белоруссия наращивают и будут продолжать наращивать свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют свое сотрудничество в военно-технической сфере", - подчеркнул он.

Путин отметил, что это особенно важно "с учетом непростой международной обстановки".

По его словам, также необходимо предметно заняться стратегическим планированием.

"Мы будем и далее укреплять систему безопасности союзного государства, гарантируя тем самым условия для его устойчивого, поступательного социально-экономического развития", - сказал президент.