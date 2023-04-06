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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Размещение стратегического ядерного оружия в Белоруссии на ВГС не обсуждалось

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Тема размещения стратегического ядерного оружия сегодня в рамках Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии не обсуждалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По итогам Госсовета журналисты спросили пресс-секретаря, при каких условиях на территории Белоруссии может быть размещено стратегическое ядерное оружие, о котором ранее упоминал президент этой страны Александр Лукашенко.

"Я не могу вам сказать относительно того, в какой степени это обсуждалось во вчерашней беседе. Беседа была, действительно, очень продолжительной, ушла далеко за полночь. Но сегодня об этом речи не шло", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, он подтвердил, что размещение американского ядерного оружия на базах в Европе вызывает обеспокоенность РФ. Песков добавил, что отвечать на эти вызовы Россия будет "соответствующе".

Говоря об итогах Госсовета, Песков также отметил, что с учетом существенного изменения конъюнктуры в области международной безопасности есть необходимость актуализировать концептуальный подход к этой проблеме.

"РФ, конечно, должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника и как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Белоруссия
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