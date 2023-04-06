Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

"Роскосмос" предложил кабмину продлить эксплуатацию российского сегмента МКС до 2028 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" сообщили, что направили в правительство РФ предложения о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

В пресс-службе госкорпорации в четверг отметили, что решение о продлении ранее было рассмотрено и одобрено научно-техническим советом госкорпорации 21 февраля и государственной комиссией - 24 марта.

6 февраля совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

Генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев тогда сообщал, что российские специалисты за последние два года провели большое количество работ по ремонту российского сегмента МКС, и в настоящий момент состояние станции позволяет работать на ней до 2028 года.

В декабре 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью "Интерфаксу" сообщал, что госкорпорация направила в правительство РФ документы для одобрения продолжения работы российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

Однако, по его словам, кабмин запросил у "Роскосмоса" дополнительные материалы о технической возможности продления работы МКС.

24 октября 2022 года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что правительство считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

Роскосмос МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гособвинение запросило 25 лет колонии для Владимира Кара-Мурзы

Гособвинение запросило 25 лет колонии для Владимира Кара-Мурзы

В 2023 году в российских вузах 40% бюджетных мест выделено под инженерные специальности

Самодельный беспилотник без следов взрывчатки упал в подмосковном Подольске

Лукашенко сообщил о задержании террориста силами КГБ и ФСБ

Госдума вводит оборотные штрафы в области промышленной безопасности для угольных компаний

Госдума вводит оборотные штрафы в области промышленной безопасности для угольных компаний

ЦБ разрешит привлекать инвестиции населения только финансовым организациям

Военная операция на Украине

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Wikimedia оштрафован на 800 тыс. руб. за экстремистский контент, который не был удален

Трое полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });