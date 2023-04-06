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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Замглавы МИД РФ и посол США в Москве обсудили ситуацию вокруг задержания Эвана Гершковича

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг встретился с послом США в Москве Линн Трейси, обсуждалась ситуация вокруг задержания американского журналиста Эвана Гершковича, сообщили в МИД России.

Встреча состоялась по просьбе посла США, отметили на Смоленской площади.

"В ходе обсуждения затронутого Трейси вопроса о задержании в России американского гражданина Гершковича внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных ему обвинений. Подчеркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Отмечено также, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Гершковича, бесперспективна и бессмысленна", - говорится в сообщении МИД России.

Там также отметили, что "вопрос же о доступе к нему представителей американского посольства, которые были своевременно уведомлены о факте задержания, решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства РФ".

Стороны также затронули другие проблемные моменты в двусторонних отношениях.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта и отправили под арест до 29 мая. В ФСБ его подозревают в сборе секретных сведений о российском оборонном предприятии в интересах США.

МИД РФ Сергей Рябков Линн Трейси
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