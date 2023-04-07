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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Вулкан Безымянный (справа)
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, извергающийся на Камчатке, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по краю.

"Пепловый шлейф распространился к юго-востоку от вулкана в сторону Камчатского залива", - говорится в сообщении.

На пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют. По данным ведомства, туристических групп в районе вулкана нет.

Для Безымянного установлен оранжевый код авиационной опасности.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного составляет 2 тыс. 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип - "направленный взрыв", или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией (directed blast, lateral blast, type Bezymianny). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения День вулканолога отмечается 30 марта.

Россия Камчатка вулкан Безымянный
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