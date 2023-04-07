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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Мишустин заявил, что внедрение искусственного интеллекта в экономике РФ достигло 20%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в экономике страны составляет порядка 20%, в планах к 2024 году - минимум 50%.

"В 2021-2024 годах для отрасли ИИ предусмотрено 28 млрд рублей. Сейчас внедрение ИИ в отраслях экономики достигает 20%. План к 2024 году - не менее 50%", - приводит слова Мишустина телеграм-канал правительства.

Премьер отметил, что при правительстве действует рабочая группа для внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики.

Россия правительство Михаил Мишустин
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