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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Вице-премьер Чернышенко оценил ежедневную аудиторию Рунета в 95,3 млн человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ежедневно в российский сегмент интернета заходят более 95 млн россиян, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

"Сегодня ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 млн человек страны. С уходом западных компаний у отечественных разработчиков и вендоров появилось окно возможностей в виде огромного заказа на новые решения", - сказал Чернышенко в поздравлении пользователей с днем Рунета, его слова привели в аппарате вице-премьера.

7 апреля национальному домену .RU исполнилось 29 лет.

Зампред напомнил, что по данным аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад Рунета в экономику страны по итогам 2022 года может составить почти 12 трлн руб., продемонстрировав рост в 24%.

Согласно предварительному прогнозу РАЭК, озвученному в середине декабря, интернет-экономика России по итогам прошлого года вырастет на 24% по отношению к 2021 году и достигнет объема 11,8 трлн руб., при этом темпы роста снизятся почти в 2 раза. В 2020 году рост экономики Рунета составил 41% год к году, в 2021 - 42%.

По словам Чернышенко, ИТ-профессии набирают популярность у россиян: за 2022 год 100 тыс. человек перешли в ИТ-индустрию из других сфер, в вузы на бюджет (бакалавриат и специалитет) поступили 117 тыс. будущих айтишников, что на 3,2 тыс. больше, чем годом ранее.

Россия правительство Дмитрий Чернышенко Рунет
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