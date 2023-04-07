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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В правительстве заявили о готовности России строить АЭС во Вьетнаме

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова помогать Вьетнаму в строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны, заявил в Ханое на встрече с руководителями вьетнамской атомной отрасли вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При этом он подчеркнул важную роль, которую атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

"Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности", - добавил Чернышенко.

Вьетнам Дмитрий Чернышенко
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