В правительстве заявили о готовности России строить АЭС во Вьетнаме

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россия готова помогать Вьетнаму в строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны, заявил в Ханое на встрече с руководителями вьетнамской атомной отрасли вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При этом он подчеркнул важную роль, которую атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама.

"Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности", - добавил Чернышенко.