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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии

"Росатом" подпишет контракт на создание во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологии
Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с вьетнамским коллегой Чаном Хонгом Ха
Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан госкорпорацией "Росатом" и Вьетнамским институтом атомной энергии (ВИНАТОМ) в июне 2023 года, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с руководством ВИНАТОМа в пятницу.

"Мы рассматриваем институт в качестве перспективного партнера (...) по созданию Центра ядерной науки и технологий на современном исследовательском реакторе в провинции Донгнай совместно с госкорпорацией "Росатом". В настоящее время российский подрядчик ведет подготовку тендерного предложения. Я бы предложил определить совместную дату по подписанию контракта. Мы со своей стороны дадим поручения Росатому, чтобы в случае открытия тендера 18 апреля выйти на подписание контракта к очень важной дате для наших обеих стран", - сказал он.

Он добавил, что 30 июня в Санкт-Петербурге будет торжественно открыт памятник к столетию посещения города первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином.

"И, хотя накануне будет ПМЭФ (Санкт-Петербургский экономический форум), нам кажется, что все-таки приурочить это к открытию памятника было бы очень символично", - подчеркнул вице-премьер, добавив, что также необходимо решить вопрос о проведении взаиморасчетов с российскими подрядчиками в условиях антироссийских санкций.

Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико- экономическое обоснование проекта, добавил Чернышенко.

Директор ВИНАТОМа Чан Тьи Тхань в свою очередь отметил, что вьетнамская сторона постарается заключить контракт к указанной дате.

Россия Вьетнам Росатом ВИНАТОМ Дмитрий Чернышенко
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