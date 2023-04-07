Что произошло за день: пятница, 7 апреля

Новые рекорды курсов валют, агент украинских спецслужб в Херсонской области и заявления Саакашвили об ухудшившемся здоровье

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Курс юаня в ходе торгов превысил 12 руб. впервые с 21 апреля 2022 года. Евро на Мосбирже превысил 91 руб. впервые с 6 апреля 2022 года. Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года. Однако рубль завершил торги небольшим повышением к доллару и евро в рамках коррекции.

- Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей, сообщает Минфин РФ. По сравнению с предварительными данными на конец февраля он сократился на 180 млрд рублей.

- Михаил Саакашвили заявил, что умирает. Экс-президент Грузии, находящийся под арестом, сказал, что страдает от большого количества заболеваний и просит международное сообщество помочь ему.

- ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб. Он и его пособник собирали информацию о российской армии.

- ЦБ выявил новую схему кражи денег с помощью QR-кодов. Злоумышленники под видом сотрудников банков звонят людям с просьбой прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Затем мошенники по нему снимают деньги в банкоматах.

- Суд по иску "Дальневосточного морского пароходства" к Зиявудину Магомедову и ряду офшоров взыскал 80 млрд рублей. Исковые требования удовлетворены ко всем ответчикам, кроме одной компании.

- Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что минимальные температуры в Москве отмечаются в 3-4 часа ночи, а после того, как встает солнце, температура начинает повышаться. На следующей неделе синоптики обещают в столичном регионе до +18.