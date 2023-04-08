Департамент регионального развития правительства РФ возглавила Светлана Иванова

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении директором департамента регионального развития правительства России Светланы Ивановой, которая ранее была статс-секретарем - замглавы Минстроя, сообщается на сайте правительства.

Возглавлявший ранее департамент регионального развития Василий Анохин 17 марта был назначен врио губернатора Смоленской области, а врио главы департамента тогда же был назначен его заместитель Алексей Корчин.

Светлана Иванова родилась в 1981 году. В 2004 году окончила Костромской государственный технологический университет по специальности "Юриспруденция". Работала на различных должностях в органах власти Костромской области.

С 2012 года Иванова работала в министерстве регионального развития России на должностях от начальника отдела до статс-секретаря - замминистра. С 2015 по 2019 год работала в администрации президента РФ, а с 2019 по 2021 год - в аппарате правительства РФ. С марта 2020 года занимала должность замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры. В марте 2021 года была назначена статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.