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ВККС открыла вакансии на должности председателей судов в новых регионах РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Высшая квалификационная коллегия судей РФ официально объявила об открытии вакантных должностей председателей судов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

"В соответствии с законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантных должностей председателей 40 судов на территории Донецкой народной республики, 32 судов в Луганской народной республике, 14 и 6 председателей судов в Херсонской и Запорожской областях соответственно", - говорится в сообщении ВККС.

Заявления и документы от претендентов принимаются в Москве до 5 мая.

Вместе с тем, в Судебном департаменте при Верховном суде РФ "Интерфаксу" сообщили, что до момента создания судов на новых территориях правосудие от имени Российской Федерации осуществляют суды, действовавшие на день принятия ДНР, ЛРН, Запорожской и Херсонской областей в Российскую Федерацию.

"Лица, замещавшие должности судей в этих судах, продолжают осуществлять правосудие до создания и начала деятельности судов Российской Федерации на указанных территориях при условии наличия у них гражданства Российский Федерации", - пояснили в пресс-службе Судебного департамента.

В ведомстве отметили, что в соответствии с положениями законопроектов о создании судов в четырех новых регионах, "преимущество при замещении должностей судей в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах получат кандидаты с гражданством Российский Федерации, которые занимали должности судей судов, действовавших па территории регионов на день принятия их в РФ и образования в составе страны нового субъекта".

При этом, отметили в Судебном департаменте, такие судьи должны соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность судьи.

ДНР ЛНР ВККС Запорожская область Херсонская область
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