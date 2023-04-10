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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Часть Иркутска и соседнего района остались без электроэнергии в непогоду

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отключения электроэнергии произошли в понедельник в Иркутске и соседнем Иркутском районе, сообщила "Иркутская электросетевая компания".

"10 апреля в условиях сильного ветра свыше 15 метров в секунду и снега произошли частичные отключения электроэнергии в Иркутске и в Иркутском районе", - говорится в сообщении.

Электроснабжение отсутствует в части домов в Ленинском, Октябрьском, Свердловском и Куйбышевском районах Иркутска, поселке Маркова, по направлению на Мельничную Падь, селах Мамоны, Хомутово и Смоленщина, деревне Усть-Куда, поселке Новая Разводная и СНТ на Байкальском тракте.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 12:00 (07:00 мск). Задействовано 40 человек и 20 единиц техники.

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