Шторм с девятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у восточного побережья Камчатки, там ожидаются волны высотой до девяти метров, сообщает в понедельник главное управление МЧС России по региону.

"Утром 11 апреля в акватории Берингова моря, в районе 11280 и подрайоне 11291 (Олюторский район), ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.

Такая ситуация сохранится до утра 12 апреля.

В ведомстве подчеркивают, что для населенных пунктов, расположенных на побережье, шторм угрозы не представляет. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в штормующих районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности.