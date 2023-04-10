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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Двое бывших полицейских получили по 19 лет по делу о поджоге Бакальской горадминистрации

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновными двух жителей Челябинской области по делу о поджоге администрации Бакальского городского поселения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Оба признаны виновными в совершении преступлений, назначено лишение свободы каждому на 19 лет. (...) Отбывание первых четырех лет - в тюрьме, оставшаяся часть - в исправительной колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Подсудимые признаны виновными по п."а" ч.2 ст.205 УК (террористический акт в виде поджога группой лиц по предварительному сговору) и ст.205.3 УК (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Также они лишены спецзваний - старший сержант полиции в отставке и старшина внутренней службы в отставке.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, "виновные ранее изучали ресурсы радикальных интернет-сообществ, в которых получили инструкции по изготовлению самодельных зажигательных устройств, использованные ими в качестве учебного пособия при подготовке к террористическому акт".

Подозреваемых в поджоге Бакальской администрации сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали в октябре 2022 года. По версии следствия, ночью 11 сентября, разбив окно в здании администрации, они закинули внутрь "коктейль Молотова". Пожар потушил сторож еще до приезда сотрудников МЧС.

Следствие установило, что оба задержанных состоят в нескольких десятках интернет-сообществ радикальной идеологии, в том числе проукраинской националистической направленности.

Екатеринбург Бакальское городское поселение Челябинская область ФСБ
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