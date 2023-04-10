В АТОР отметили подорожание санаторного отдыха в России в 2023 г. на 12-13%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Курорты Кавминвод стали самым популярным местом санаторно-курортного отдыха в мае и летом, стоимость поездок в здравницы выросла на 12-13% по сравнению с прошлым годом, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Курорты Кавминвод - лидеры спроса в сегменте санаторно-курортного отдыха, потому что там много крупных здравниц, есть все профили лечения и хорошая транспортная доступность, так как работает аэропорт. В связи с повышенным интересом мы фиксируем и высокий средний чек: пройти лечение в Кисловодске с учетом транспорта составит примерно 70 тыс. рублей на человека. Это вдвое выше, чем на других направлениях, даже в Сочи. Если говорить в целом, то цены на санкур выросли на 12-13% по сравнению с прошлым годом", - рассказал он.

Что касается майских праздников, то, по словам Ромашкина, это непопулярное время для отдыха в санаториях.

"Туристы подбирают отдых на 3-4 дня, а полноценные санаторные программы рассчитаны на 10-12 дней. Если необходимость есть, то путешественник берет отпуск вдобавок к майским и проходит лечение", - сказал он.

Как отметил эксперт, многие туристы используют санатории как отели на майские праздники, не приобретая специальных медицинских программ, а пользуясь услугами массажа или спа. Причем зачастую, по его словам, транспортная доступность таких объектов играет решающую роль.

"Все города-миллионники имеют в своих областях набор санаториев, и мы видим, что основная масса туристов отдыхает недалеко от своего города проживания. Это связано с тем, что перелет дорогой и цены растут по мере приближения к праздникам. Поэтому если можно добраться до санатория на машине, то можно сэкономить до 50% стоимости поездки. Это общая тенденция", - пояснил Ромашкин.

Он также добавил, что поскольку ажиотажного спроса на санаторно-курортный отдых нет, то в большинстве здравниц есть достаточно свободных мест - во всех регионах России доступны в среднем 10-15% объектов.