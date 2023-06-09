Загрузка санаториев России выросла на 15% в январе-апреле 2023 года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2023 года в санаторно-курортных организациях России отдохнули более 1,8 млн человек, это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил на форуме "Путешествуй" медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

"Динамика загрузки здравниц с января по апрель в этом году показывает рост к 2022 году на 15% в целом по отрасли. И если в прошлом году мы наблюдали, что очень многие регионы не достигли показателей 2019 года, то в январе-апреле остается только 10 регионов, которые отстают по динамике от предыдущих лет. В целом наблюдается устойчивый прирост", - сказал он.

Он отметил, что среди клиентов санаторно-курортного комплекса есть группа потребителей, которая бронирует гостиницы, но получают лечебно-оздоровительные услуги. В 2019 году эта аудитория достигла миллиона человек, в 2022 году составила 582 тысячи.

По словам Данилова, много лет в оздоровительном туризме фиксировалось падение средней продолжительности размещения в санаториях.

По данным ассоциации, в 2015 году в среднем туристы проводили в здравницах 18 дней, в 2022 году - 11,4 дня. При этом последние три года количество дней варьируется примерно на одном уровне - 11,7 в 2020 году, 11,4 - в 2021 году.

Общее количество ночевок, проведенных в санаторно-курортных организациях в 2022 году, составило чуть больше 75 млн.

Данилов также отметил сокращение количества профилакториев в стране на фоне роста числа санаториев после пандемии.

"В последние годы нам все время говорили, что количество санаториев неуклонно уменьшается. Я хочу подчеркнуть, что это не так. Уменьшается количество санаториев-профилакториев. То есть организаций, которые находятся в городе, которые являются смешанным амбулаторно-санаторным форматом. Которые были в большом количестве построены в 1980-х годах. Хотя мы видим, что сейчас на рынке появился спрос и на этот формат. Он отрабатывает в виде санаторно-курортного лечения вечером после работы", - рассказал он.

В последние годы наибольшим спросом пользовались загородные санатории. "Этот формат прирастал по количеству объектов, хотя мы фиксировали вход максимум одного объекта в год. До последнего года и тех тенденций, которые мы видим сейчас", - уточнил эксперт.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма, только с 2010 по 2019 год количество санаториев-профилакториев сократилось на 28%, с 656 до 467. При этом число санаториев за тот же период выросло. Всего в 2019 году в России насчитывалось 1777 здравниц.

Если говорить о санаторно-курортной отрасли в целом, то, по словам Данилова, спад интереса к такому отдыху преодолен, и в 2022 году по количеству размещенных туристов объекты санкура почти достигли допандемийного уровня.

В 2019 году в санаторно-курортных объектах отдохнули 6,7 млн туристов, а в 2022 году - 6,6 млн.