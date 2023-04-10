Для ратификации Госдумой подготовлено соглашение об общей системе ПВО России и Киргизии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство представило президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Киргизией о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО).

Такое постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации

Соглашение о создании ОРС ПВО России и Киргизии было подписано в Москве 16 августа 2022 года.

В июле 2022 года правительство России одобрило представленный Министерством обороны и согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Киргизией проект соглашения между двумя странами о создании ОРС ПВО.

"В целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают Объединенную региональную систему противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств участников Содружества Независимых Государств", - говорилось в проекте соглашения.

Перечень войск (сил), выделяемых в состав ОРС ПВО России и Киргизии, утверждается совместно уполномоченными органами сторон. "Для размещения войск (сил), выделенных Россией в состав ОРС ПВО, в районе коллективной безопасности Киргизия передает Россий на период действия настоящего Соглашения на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 гектаров", - говорится в документе.

Распоряжением от 8 июля 2022 года президент Путин поручил Минобороны с участием МИД провести переговоры с киргизской стороной и подписать указанное соглашение с Бишкеком.