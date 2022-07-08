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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

РФ и Киргизия подпишут соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение правительства России о подписании соглашения с Киргизией о создании Объединенной региональной системы (ОРС) противовоздушной обороны двух государств.

Соответствующее распоряжение президента от 8 июля опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

В документе поручено Минобороны с участием МИД провести переговоры с киргизской стороной и подписать указанное соглашение с Бишкеком.

Ранее в июле правительство РФ одобрило представленный Минобороны согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Киргизией проект соглашения между двумя странами о создании ОРС ПВО.

Как говорится в проекте соглашения, "в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе стороны создают" ОРС ПВО России и Киргизии, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.

Перечень войск (сил), выделяемых в состав Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Киргизии, утверждается совместно уполномоченными органами сторон.

Для размещения войск (сил), выделенных РФ в состав ОРС ПВО, в районе коллективной безопасности Киргизия передает России на период действия настоящего соглашения на безвозмездной основе земельный участок площадью 5 гектаров, говорится в документе.

Киргизия Владимир Путин
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