Дума ратифицировала соглашение с Киргизией о создании Объединенной системы ПВО

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума ратифицировала соглашение России и Киргизии о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны двух стран, подписанное в Москве 16 августа 2022 года.

Соглашение направлено на регулирование вопросов охраны государственных границ России и Киргизской Республики в воздушном пространстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности, а также на утверждение порядка применения сил противовоздушной обороны при совместном выполнении задач боевого дежурства.

Координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии и войск РФ, входящих в состав других региональных систем противовоздушной обороны государств-участников СНГ, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных Сил России, предусматривает соглашение.