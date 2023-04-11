Глава СКР предложил обязать органы власти субъектов и местного самоуправления заниматься адаптацией мигрантов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитет России Александр Бастрыкин считает, что органы госвласти субъектов РФ и местного самоуправления должны принимать непосредственное участие в работе по адаптации мигрантов к жизни в стране.

"Для более эффективной адаптации мигрантов представляется важным возложить на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления обязанности по взаимодействию и сотрудничеству с местными этно-культурными объединениями (диаспорами). К обязанности данных объединений может быть отнесена часть работы по языковой, культурной адаптации и выработке соответствующих программ социальной защиты прибывающих трудовых мигрантов", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По мнению Бастрыкина, именно неадаптированность приезжих к российскому менталитету, а также ненадлежащая организация работодателями социально-бытовых условий их пребывания являются причинами нарастающей агрессии мигрантов.

Бастрыкин пояснил, что преступления, совершенные мигрантами, не отличаются какими-либо специфическими чертами.

"Среди факторов, которые провоцируют приезжего на противоправное поведение, можно назвать дезадаптацию, длительное нахождение вдали от семьи, бытовую неустроенность, материальные трудности и как следствие социальную незащищенность", - резюмировал глава СКР.