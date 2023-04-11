Япония выразила сожаление по поводу прекращения переговоров с Россией по мирному договору

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии сожалеет в связи с прекращением Россией переговоров по заключению мирного договора и надеется на их возобновление, говорится в опубликованной во вторник "Синей книге по дипломатии".

В ней подчеркивается, что "правительство намерено твердо придерживаться курса на решение территориального спора и заключение мирного договора".

В то же время в документе отмечается, что в настоящее время "японо-российские отношения находятся в сложном положении, и в данный момент мы не в состоянии обсуждать перспективы переговоров".

В документе подтверждаются территориальные претензии Японии на российские острова Курильской гряды.

"Одним из главных приоритетов" в японо-российских отношениях в "Синей книге" называется возобновление безвизовых поездок на Южные Курилы бывших жителей островов в рамках программы обменов.

В ней декларирована более жесткая позиция в отношении Китая, политика которого называется "величайшим стратегическим вызовом". В 2022 года Токио заявил, что она вызывала "серьезные опасения по поводу безопасности".

В книге Япония впервые выразила обеспокоенность по поводу военных связей России и Китая, отмечается, что она будет внимательно следить за совместными военными учениями Китая и России вблизи японской территории, проводимыми "все более часто".