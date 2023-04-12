Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Матвиенко призвала пересмотреть повысить зарплату инженерам, занимающимся космосом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Система оплаты труда сотрудников госпредприятий, которые занимаются космическими разработками, должна быть пересмотрена, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Первоочередной мерой считаю пересмотр системы зарплат на госпредприятиях. Трудно ожидать прорыва при окладе инженера, сопоставимом с окладом кассира в магазине. А ведь это интеллектуальная элита страны, нам нельзя об этом забывать", - говорится в статье Матвиенко, опубликованной на сайте Совета Федерации по случаю Дня космонавтики.

По ее словам, выстроенная усилиями многих поколений ученых, инженеров, рабочих отечественная космическая отрасль сегодня нуждается в новых молодых энтузиастах, специалистах высочайшего класса.

"Пока же - надо признать - нам не удается вернуть престиж профессии", - считает спикер СФ.

Матвиенко отметила, что "те, кто занимаются космическими разработками сегодня, - настоящие романтики, герои", и она благодарит их за верность делу, идеалам.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 11 апреля

В АТОР допустили перезапуск программы кешбэка на путевки в детские лагеря

В АТОР допустили перезапуск программы кешбэка на путевки в детские лагеря

Путин обратил внимание кабмина на дисбалансы на рынке недвижимости в РФ

Путин обратил внимание кабмина на дисбалансы на рынке недвижимости в РФ

ФСИН передумала требовать от членов ОНК уведомлять за 48 часов о визитах в СИЗО

Госдума приняла закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

Госдума приняла закон об отнесении новых регионов РФ к московской часовой зоне

Госдума приняла закон об ограничении продажи вейпов

Госдума приняла закон об электронных повестках

Госдума приняла закон об электронных повестках

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Заявки в ЦИК на проведение электронного голосования подали 28 регионов

Госорганы будут должны сдавать в единый реестр сведения о подлежащих воинскому учету

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет

Долговая нагрузка беднейших стран достигла максимума за 25 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });