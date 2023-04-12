Матвиенко призвала пересмотреть повысить зарплату инженерам, занимающимся космосом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Система оплаты труда сотрудников госпредприятий, которые занимаются космическими разработками, должна быть пересмотрена, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Первоочередной мерой считаю пересмотр системы зарплат на госпредприятиях. Трудно ожидать прорыва при окладе инженера, сопоставимом с окладом кассира в магазине. А ведь это интеллектуальная элита страны, нам нельзя об этом забывать", - говорится в статье Матвиенко, опубликованной на сайте Совета Федерации по случаю Дня космонавтики.

По ее словам, выстроенная усилиями многих поколений ученых, инженеров, рабочих отечественная космическая отрасль сегодня нуждается в новых молодых энтузиастах, специалистах высочайшего класса.

"Пока же - надо признать - нам не удается вернуть престиж профессии", - считает спикер СФ.

Матвиенко отметила, что "те, кто занимаются космическими разработками сегодня, - настоящие романтики, герои", и она благодарит их за верность делу, идеалам.